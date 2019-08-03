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Kocaeli'de tuvalet kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi

Gölcük ilçesinde sahile tuvaletini yapan Müslüm A. kendisine tepki gösterenlerle kavga etti. Kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Atay, Müslüm A. tarafından öldürüldü.

DHA | 03.08.2019 - 15:17..
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Değirmendere sahilinde alkol alan Müslüm A., açık alanda tuvaletini yaptı. Aynı yerde alkol alan gençler ise Müslüm A.'ya tepki gösterdi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Müslüm A.'nın açık alanda tuvaletini yapmasına sinirlenen gençler, önce tartıştı. Ardından tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Kocaeli'de tuvalet kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi

TARTIŞMAYI AYIRAN KİŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜ

Müslüm A., kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay’ı bıçakladı. Kavgaya gören T.A., Müslüm A.’ya müdahale edip yere yatırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekibi Müslüm A.’yı gözaltına aldı.

Çağatay Burak Atay, çağırılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Çağatay Burak Atay, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kocaeli'de tuvalet kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi

SORGUSU SÜRÜYOR

Müslüm A., polisteki ifadesinde tuvaletini yaparken alkol alan kişilerle tartıştıklarını, ardından kavga ettiklerini, aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyledi. Müslüm A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ÖLEN GENCİN CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Fabrika çalışanı Çağatay Burak Atay için cenaze töreni düzenlendi. Atay'ın tabutu, Yüzbaşılar Camii'ne getirilirken, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Baba Hasan Atay'ın, cenazede güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Kocaeli'de tuvalet kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi

"ÇOCUĞUM GİTTİ"

Anne Derya Atay ise oğlunun tabutu cenaze aracına koyulurken, "Annem, çocuğum gitti." diyerek, gözyaşı döktü.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Atay, araç hareket ederken, elini uzatarak, "Gidiyor." diye bağırdı. Çağatay Burak Atay'ın cenazesi, Değirmendere Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kocaeli'de tuvalet kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi

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