Kocaeli'de uçuruma düşen kadının imdadına itfaiye yetişti

65 yaşındaki Mihriye Baştürk, Havuzlubahçe Mahallesi’nde bir kına düğününe katıldı. Eve dönmek için ise akşam saatlerinde yola çıktı.

EVİNE DÖNMEYİNCE YAKINLARI PANİK OLDU

Düğünün yapıldığı yerden evine giden yan yola giren Baştürk, saatler geçmesine rağmen evine dönmedi. Annelerinin eve dönmediğini fark eden Hasan Baştürk, kız kardeşleri ve yakınları ile aramaya çıktı.

30 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Sabah 08.00 sıralarında ormanlık alanda bağırarak yardım isteyen birinin olduğunu duyan Baştürk ailesi, annelerinin 30 metrelik uçuruma yuvarlandığını görünce 112 Acil yardım ekiplerinden yardım istedi.

1 SAATLİK FİLM GİBİ OPERASYON

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 30 metrelik uçuruma yuvarlanan Mihriye Baştürk’ün yanına itfaiye aracına bağladıkları halatlarla inen ekipler, yaşlı kadını kayalıkların arasında yaralı bir şekilde yatarken buldu.

Hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, sedeyeye aldıkları yaşlı kadını sabitledikten sonra sedyeyi halatlara bağlayarak vatandaşların da yardımıyla uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası yaralı kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDU

Yaklaşık 10 saat uçurumda yaralı halde yardım bekleyen Baştürk, ambulansa alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen yaşlı kadın tedavi altına alındı.

SESİNİ DUYANLAR SAYESİNDE KURTARILDI

Annelerinin düştüğü yerden bariyer önlemi alınmadığı için sık sık benzer durumlar yaşandığını söyleyen Hasan Baştürk, “Kına gecesinden çıktıktan sonra karanlık burası, kenardan gelirken tansiyonu da var, başı döndü herhalde yuvarlanmış. Ayakkabısını, eşarbını bu arada bulduk. Gece yoktu, sabah sesini duyduk.” dedi.