Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Kocaeli’de narkotik ekipleri tarafından, kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

SÜT KUTULARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; süt kutuları içine saklanmış, 28 kilo 660 gram esrar, 3 bin 438 adet sentetik hap, 1183 adet uyuşturucu hap, 184 adet ecstasy, 3 adet sikke ve hassas terazi ele geçirildi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.