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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu ticaretine aracılık ettikleri tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 10.02.2020 - 11:32..
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Kocaeli’de narkotik ekipleri tarafından, kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

SÜT KUTULARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; süt kutuları içine saklanmış, 28 kilo 660 gram esrar, 3 bin 438 adet sentetik hap, 1183 adet uyuşturucu hap, 184 adet ecstasy, 3 adet sikke ve hassas terazi ele geçirildi.

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

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