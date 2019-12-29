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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonun 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'de polis ekipleri bir araçta, 944 adet uyuşturucu etkisi oluşturan hap ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İHA | 29.12.2019 - 03:45..
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşıldı.

UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından belirlenen araç düzenlenen operasyonla durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda 944 adet uyuşturucu etkisi oluşturan hap ve 6 adet ecstasy hap ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Olayla ilgili araçta bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonun 1 kişi tutuklandı

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