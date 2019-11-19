Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama

Alman Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan helikopter ve tankların çoğunun görev yapamaz durumda olduğu belirtildi.

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Çocuklara para verip silahla atış yaptırdı

Silivri'kibir çiftlik evinde, çocuklara silahla atış yaptırdığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı evinde yapılan aramada, 9 tüfek ve 9 tabanca bulundu.