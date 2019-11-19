Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Gebze, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde operasyonlar düzenledi.
20 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan 20’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
15 KİŞİDEN 13'Ü TUTUKLANDI
Dün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.