Kocaeli'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak’ta yaşayan Hatice Çetinbaş'tan dün akşamdan beri haber alamayan oğlu evine geldi.
İçeri giren oğlu, Çetinbaş'ı salonda hareketsiz halde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KOMŞULARI GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Çetinbaş'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyan komşuları, Hatice Çetinbaş'ın evinin kapısına gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatice Çetinbaş'ın cesedi morga götürüldü.