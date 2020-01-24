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Kocaeli'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş (64) yalnız oturduğu evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olayı duyup, evin önüne gelen komşuları, uzun süre gözyaşı döktü.

DHA | 24.01.2020 - 19:17..
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Kocaeli'nin İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak’ta yaşayan Hatice Çetinbaş'tan dün akşamdan beri haber alamayan oğlu evine geldi.

İçeri giren oğlu, Çetinbaş'ı salonda hareketsiz halde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü -6

KOMŞULARI GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Çetinbaş'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyan komşuları, Hatice Çetinbaş'ın evinin kapısına gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatice Çetinbaş'ın cesedi morga götürüldü.

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü -7

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü -1


Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü -4

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