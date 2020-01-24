1 Soylu, Antalya'dan PKK'ya gözdağı verdi Antalya'da bir dizi temaslarda bulunan Süleyman Soylu, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde partililere seslendi.

2 Peruklu hırsızı peruk bakımı ele verdi Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi gibi tanıtarak girdiği evlerde hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. Soyduğu evlerden biri de Hülya Avşar'a ait çıktı.

3 Macron, kendisine diktatör benzetmesi yapanları eleştirdi Macron, "Diktatörlük, liderlerin asla değişmediği bir rejimdir. Fransa buysa gidin diktatörlükte yaşayın ve görün." ifadelerini kullandı

4 Fatih Terim'den 19:05 paylaşımı Fatih Terim sosyal medya hesabından 19.05'te, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." paylaşımında bulundu.

5 Kocaeli'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş (64) yalnız oturduğu evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olayı duyup, evin önüne gelen komşuları, uzun süre gözyaşı döktü.

6 Ardahan'dan içinizi üşütecek kar manzaraları Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu.