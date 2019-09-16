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Kocaeli'de yaşlı adamdan taşlı saldırı

Körfez ilçesinde yaşlı adam, köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğa da taş attı.

DHA | 16.09.2019 - 11:46..
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Çamlıtepe Mahallesi’nde yaşlı adam, etrafına adeta dehşet saçtı.

ELİNE TAŞLARLA KÖPEĞE DOĞRU GELDİ

Kaydedilen görüntülerde yaşlı bir kişinin, eline taşlar alarak yatan köpeğe doğru yürüdüğü görüldü. Bu görüntüler ise sosyal medyada, kısa sürede yayıldı.

"DUR AMCA"

Bu sırada iki çocuk, "Amca, dur amca" diye seslenerek uyarmaya çalıştı. Yaşlı kişi, yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı.

Kocaeli'de yaşlı adamdan köpeğe taşlı saldırı ViDEO

Kocaeli'de yaşlı adamdan taşlı saldırı

ÇOCUĞUN ÜZERİNE DE TAŞ ATTI

Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken, bu sırada başka bir çocuk da "Dayı ne yapıyorsun?" diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti.

Yaşlı adam çocuğa tokat savurarak, elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı.

Kocaeli'de yaşlı adamdan taşlı saldırı

ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Yaşlı adamın attığı taş ise çocuğun vücuduna isabet etti ve yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti.

Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların sosyal medya adresini ekleyerek, harekete geçilmesi için uyardı.

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