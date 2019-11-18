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Kocaeli'de zabıtaları gören seyyar satıcının tepkisi

El arabasındaki çileklerini yola döken seyyar satıcı, mallarını zabıta ekiplerinin döktüğünü söyledi.

İHA | 18.11.2019 - 12:57..
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik uygulamalarını ilçe genelinde sürdürüyor.

Esnaf ve pazarcılar odasının şikayetleri üzerine kayıtsız ve vergi ödemeden kazanç sağlayıp esnafı mağdur eden seyyar satıcılara yönelik zabıta ekiplerince, 2019 yılının ilk 6 ayında 443 denetimi gerçekleştirildi.

TEZGAHINDAKİ ÇİLEKLERİ YOLA SAVURDU

Devam eden denetimler kapsamında Tuğrul Caddesi üzerinde dolaşan zabıta ekiplerine yakalanan bir seyyar satıcı ise; tezgahındaki çilekleri yola devirdi. Sattığı ürünlerin zabıta ekipleri tarafından döküldüğünü iddia eden ve bağırmaya başlayan şahıs, ekiplerin olayı kayda aldığını görünce döktüğü ürünleri kendisi topladı.

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Kocaeli'de zabıtaları gören seyyar satıcının tepkisi

"SUÇLAYICI İTHAMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Olay hakkında Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şahsın ekipleri görür görmez bağırmaya başladığını ve satış yaptığı el arabasını devirdiğini ifade edilerek, “Kendisi de video görüntülerinde yer aldığı gibi kendisinin döktüğünü belirtmiştir. Olayın ilçemiz içerisinde yayın yapan bazı basın-yayın organları tarafından zabıtayı suçlayıcı ithamlarla yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca haber içerisinde Başkanımız Şener Söğüt ile ilgili de ithamlarda bulunulması sonrası gerekli yasal işlem başlatılacağı bilinmelidir.” denildi.

Kocaeli'de zabıtaları gören seyyar satıcının tepkisi

Kocaeli'de zabıtaları gören seyyar satıcının tepkisi

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