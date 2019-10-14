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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

İHA | 14.10.2019 - 15:05..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.
Arkadan gelen otomobilin kaza yapan araca çarpması sonucu, kırmızı ışık nedeniyle oluşan kuyrukta bekleyen 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

6 KİŞİ YARALANDI: DURUMLARI İYİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanarak sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Bazı otomobillerde, çarpmanın etkisiyle hava yastıklarının açıldığı görüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü

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