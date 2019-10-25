taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7651
Euro
6.4144
Altın
1504.8
Borsa
100266.32
Gram Altın
279.034
Bitcoin
43077.47

Kocaeli'deki kanaldan akan koyu renkli su halkı korkuttu

Gebze ilçesindeki Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan su kanalından gelen koku, mahalle halkının tepki göstermesine neden oldu.

İHA | 25.10.2019 - 11:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'de Kirazpınar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, su kanalının renk değiştirmesi ve gelen kötü koku nedeniyle korkulu günler geçiriyor.

İNCELEME YAPILMASINI İSTİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde su kanalından geçen koyu renkli suya giren 6 büyükbaş hayvan telef olmuş, bu durum vatandaşları daha da tedirgin etmişti. Mahalle sakinleri, yaşananlardan sonra yetkililerden bölgede inceleme yapmasını istedi.

6 HAYVAN ZEHİRLENDİ

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Karakaş, “Bizim 6 tane hayvanımız zehirlendi. Elimde numunesi var. Fabrika yine aynı zehri dökmeye devam ediyor. Maalesef konuşmalarımız hep boşa çıkıyor. Bu temiz bir suydu. Bildiğimiz bir su. Kuşlar buradan su içiyor. Bu fabrikaların suya döktüğü atık maddelerden dolayı kokudan duramıyoruz. Sağlığımız bozuldu. Hayvanlar telef oluyor.” dedi.

Kocaeli'deki kanaldan akan koyu renkli su halkı korkuttu

"DERENİN SUYU SANAYİDEN GELİYOR"

Kanaldan akan suya ne karıştığını anlamadıklarını belirten Mehmet Sancak ise “Buradan ne aktığı belli değil ki. Ne kimyasal olduğu da bilmiyoruz. Burayı gelip incelemeleri lazım. Ben kendi gözümle şahit oldum. Burada benim komşularım 5-6 tane hayvanı telef oldu. Buradan kuşlar su içiyor ölüyor. Tabii ki yazık, günah. Biz canlıları yaşatmak için mücadele ediyoruz. Buranın emniyetini almaları gerekiyor. Bu derenin suyu sanayiden geliyor. Bizim evimiz bu dereye 200 metre mesafede. Bu bizi de etkiliyor. Pis koku geliyor. İlk önce emniyet. Her gün hastalıklarla karşılaşıyoruz. Hastalanırız tabii ki.” şeklinde konuştu.

Kocaeli'deki kanaldan akan koyu renkli su halkı korkuttu

Kocaeli'deki kanaldan akan koyu renkli su halkı korkuttu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

241
Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

262
Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

193
ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

125
Çiftlik Bank'tan sonra Kazbank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra Kazbank çıktı

304
ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

54
Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir