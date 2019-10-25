Kocaeli'deki kanaldan akan koyu renkli su halkı korkuttu

Kocaeli'de Kirazpınar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, su kanalının renk değiştirmesi ve gelen kötü koku nedeniyle korkulu günler geçiriyor.

İNCELEME YAPILMASINI İSTİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde su kanalından geçen koyu renkli suya giren 6 büyükbaş hayvan telef olmuş, bu durum vatandaşları daha da tedirgin etmişti. Mahalle sakinleri, yaşananlardan sonra yetkililerden bölgede inceleme yapmasını istedi.

6 HAYVAN ZEHİRLENDİ

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Karakaş, “Bizim 6 tane hayvanımız zehirlendi. Elimde numunesi var. Fabrika yine aynı zehri dökmeye devam ediyor. Maalesef konuşmalarımız hep boşa çıkıyor. Bu temiz bir suydu. Bildiğimiz bir su. Kuşlar buradan su içiyor. Bu fabrikaların suya döktüğü atık maddelerden dolayı kokudan duramıyoruz. Sağlığımız bozuldu. Hayvanlar telef oluyor.” dedi.

"DERENİN SUYU SANAYİDEN GELİYOR"

Kanaldan akan suya ne karıştığını anlamadıklarını belirten Mehmet Sancak ise “Buradan ne aktığı belli değil ki. Ne kimyasal olduğu da bilmiyoruz. Burayı gelip incelemeleri lazım. Ben kendi gözümle şahit oldum. Burada benim komşularım 5-6 tane hayvanı telef oldu. Buradan kuşlar su içiyor ölüyor. Tabii ki yazık, günah. Biz canlıları yaşatmak için mücadele ediyoruz. Buranın emniyetini almaları gerekiyor. Bu derenin suyu sanayiden geliyor. Bizim evimiz bu dereye 200 metre mesafede. Bu bizi de etkiliyor. Pis koku geliyor. İlk önce emniyet. Her gün hastalıklarla karşılaşıyoruz. Hastalanırız tabii ki.” şeklinde konuştu.