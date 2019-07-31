Kocaeli'deki market sapığı yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM’de bulunan güvenlik kameralarını inceledi.
ALIŞVERİŞ MERKEZİNE YENİDEN GELİNCE YAKALANDI
Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine, sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde yeniden alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ
Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.