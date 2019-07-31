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Kocaeli'deki market sapığı yakalandı

Bir alışveriş merkezinde bir kadının arkasında mastürbasyon yapan ve özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen sapık, yakayı ele verdi.

DHA | 31.07.2019 - 08:54..
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM’de bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE YENİDEN GELİNCE YAKALANDI

Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine, sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde yeniden alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı.

Kocaeli'deki market sapığı yakalandı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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