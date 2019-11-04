Kocaeli'deki trafik kazasında 60 metrelik uçurumdan düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Sakarya sınırında saat 22.30 sıralarında, D-100 Ankara istikametinde seyir halinde olan Y.E. adlı kadın sürücü idaresindek lüks otomobil, önünde seyir halinde olan M.B. idaresindeki bir araca çarparak savruldu.

60 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Yoldan çıkan otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlanırken içindeki sürücü ise sıkışarak yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücünün ihbarı üzerinde olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçuruma inerek yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında araç içinden çıkarılan yaralı sürücü, sedye ile yola taşınarak, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.