Kocaeli’nde fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi

Son olarak öğretmenler birliğinin de katıldığı, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesine karşı düzenlenen protestolar gittikçe kızışıyor.

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Oppo Reno 2, 28 Ağustos’ta tanıtılacak

Oppo Reno’nun bir üst modeli olan Reno 2, 28 Ağustos’ta Hindistan’da duyurulacak. Telefonun ortaya çıkan bazı özelliklerini sizler için derledik.