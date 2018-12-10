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Kocaeli'nde halk otobüsü kaza yapan otomobile vurdu

İzmit ilçesinde şeritten çıkarak kaza yapan özel otomobile, halk otobüsü çarptı. Ardı ardına gerçekleşen olayda 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 21:09..
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D-100 yolunda bu gün 34 KK 7092 plakalı aracın sürücüsünün yaptığı kaza halk otobüsü şoförünün, anlık dikkatsizliğinden dolayı daha ağır sonuçlara yol açtı.

OTOBÜS, KAZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPTI

MOBESE'ye yansıyan görüntülerde aniden yol kenarındaki su kanalına çarpan özel otomobili son saniyelerde gören halk otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini sağlayamayarak kaza yaptı.

Acil servis ve polis ekiplerinin  intikal ettiği olay yerinde hayatını kaybeden olmazken yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nde halk otobüsü kaza yapan otomobile vurdu VİDEO

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