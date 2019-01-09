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Kocaeli'nde iş yeri yangını

İnşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinin mutfağında yangın çıkınca, durum 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İHA | 09.01.2019 - 16:45..
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesi, Atatürk Mahallesi Harman Tarla Caddesi üzerinde bulunan inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinin, mutfak kısmında yangın çıktı.

ÇEVRE SAKİNLERİ DURUMU BİLDİRDİ

İş yerinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nde iş yeri yangını

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde, alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi.

MUTFAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekipler tarafından mutfak kısmı kullanılamaz hale gelen iş yerinde yapılan incelemelerde, çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nde iş yeri yangını

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