Kocaeli'de operasyon: Devleti 3 milyon lira dolandırdılar

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde devletin sigorta desteğinden faydalanmak adına şirketler kurarak, devleti dolandırdığı iddia edilen şahısları takibe aldı.

Yapılan inceleme sonrasında şüphelilerin şirket kurup, sigorta için devlet desteği aldıktan sonra kurdukları şirketleri, başkalarının üzerine yaparak iflas ettirmek suretiyle devleti, 3 milyon lira değerinde dolandırdıkları belirlendi.

5 GÖZALTI

Polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Adana ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonda, M.K., K.G., İ.G., O.K. A.Ö. adlı 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Gebze Adliyesine sevk edildi.