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Kocaeli'de operasyon: Devleti 3 milyon lira dolandırdılar

Şirketlerini iflas etti olarak gösterip, devletten yüklü miktarda para desteği alan dolandırıcılar gözaltına alındı.

İHA | 21.02.2020 - 17:47..
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Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde devletin sigorta desteğinden faydalanmak adına şirketler kurarak, devleti dolandırdığı iddia edilen şahısları takibe aldı.

Yapılan inceleme sonrasında şüphelilerin şirket kurup, sigorta için devlet desteği aldıktan sonra kurdukları şirketleri, başkalarının üzerine yaparak iflas ettirmek suretiyle devleti, 3 milyon lira değerinde dolandırdıkları belirlendi.

Kocaeli'de operasyon: Devleti 3 milyon lira dolandırdılar

5 GÖZALTI

Polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Adana ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonda, M.K., K.G., İ.G., O.K. A.Ö. adlı 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli'de operasyon: Devleti 3 milyon lira dolandırdılar

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