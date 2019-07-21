taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Kocaeli'nde Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 Suriyeli çocuktan 3'ü kurtarılırken, suda kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

İHA | 21.07.2019 - 15:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde denizde dalgalara kapılarak kaybolan boğulan 9 yaşındaki Suriyeli çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar tarafından yapılan arama neticesinde çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan işlemlerinin ardından Abdülhalik’in cenazesi ailesine teslim edildi.

Kocaeli'nde Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

6 YIL ÖNCE SAVAŞTAN KAÇMIŞLAR

6 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçtıkları ve 1 yıl önce Kocaeli’nin Körfez ilçesine yerleştikleri öğrenilen Vefa El Vegga ve Rıdvan El Ali çiftinin 5 çocuğundan birisi olan Abdülhalik’in cenazesi daha sonra Körfez ilçesinde bulunan yeşil Camii’ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi, Körfez ilçesi İlimtepe Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kocaeli'nde Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

DAHA ÖNCE KARDEŞİ BOĞULMUŞ

Öte yandan, boğularak ölen Abdülhalik’in kardeşlerinden 1’inin trafik kazasında, 1’nin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 çocuğunu Suriye'de kaybeden aile, yaşama tutunmak için geldikleri Türkiye'de ölen Abdülhalik'in de hayatını kaybetmesi nedeni ile büyük hüzün yaşadı.

Kocaeli'nde Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nde Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nde Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nde Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

101
Diagne Suudi Arabistan yolcusu

Diagne Suudi Arabistan yolcusu

46
Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

182
Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş

Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş

89
Elektrikli Akrep, ilk kez araziye çıktı

Elektrikli Akrep, ilk kez araziye çıktı

137
Makas atan magandaların kazayla biten sonu

Makas atan magandaların kazayla biten sonu

89
Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir