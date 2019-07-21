Kocaeli'nde Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde denizde dalgalara kapılarak kaybolan boğulan 9 yaşındaki Suriyeli çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar tarafından yapılan arama neticesinde çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan işlemlerinin ardından Abdülhalik’in cenazesi ailesine teslim edildi.

6 YIL ÖNCE SAVAŞTAN KAÇMIŞLAR

6 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçtıkları ve 1 yıl önce Kocaeli’nin Körfez ilçesine yerleştikleri öğrenilen Vefa El Vegga ve Rıdvan El Ali çiftinin 5 çocuğundan birisi olan Abdülhalik’in cenazesi daha sonra Körfez ilçesinde bulunan yeşil Camii’ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi, Körfez ilçesi İlimtepe Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DAHA ÖNCE KARDEŞİ BOĞULMUŞ

Öte yandan, boğularak ölen Abdülhalik’in kardeşlerinden 1’inin trafik kazasında, 1’nin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 çocuğunu Suriye'de kaybeden aile, yaşama tutunmak için geldikleri Türkiye'de ölen Abdülhalik'in de hayatını kaybetmesi nedeni ile büyük hüzün yaşadı.