Kocaeli’de traktörün altında kalan adam yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tarladan eve dönerken devrilen traktörünün altında kalan 62 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Tarlasından evine dönmek isteyen 62 yaşındaki Ramazan Karaduman, traktörü ile seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.





HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolsüzce ilerleyen traktör, yol kenarında bulunan evin bahçesine devrildi.

Traktörün altında kalan Karaduman, hayatını kaybetti.

Vatandaş ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.





OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Karaduman’ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Devrilen traktör iş makinesi yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.