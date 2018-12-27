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Kocaeli'nde yaşayan yaşlı adam dolandırıldı

Kendilerini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki yaşlı adama FETÖ/PYD adlı terör örgütleriyle ilişkisi olduğu gerekçesini sunarak M.Y'nin 306 bin lirasını çaldı.

AA | 27.12.2018 - 21:09..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde  ikamet eden 83 yaşındaki M.Y, kendisini telefonla arayan ve "başsavcı" olarak tanıtıp FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu bahanesiyle 4 günde 306 bin lirasının farklı banka hesaplarına göndermek suretiyle dolandırıldığı ihbarında bulundu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, banka şubelerinin çevresindeki güvenlik kameralarını izledi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, şüphelilerin kiraladıkları araçla İstanbul'dan Kocaeli'ye geldiği, farklı bankalardaki hesaplardan toplam 306 bin lirayı peyderpey çektiklerini belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, İstanbul'un Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt ve Bahçelievler ilçelerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonla B.P. , E.A. , Ö.K. , C.K. ve A.T'yi gözaltına aldı.

OLAYIN ORGANİZE EDİLDİĞİ ANLAŞILDI

Emniyetteki işlemleri sırasında Şanlıurfa'da farklı bir suçtan tutuklu bulunan F.S'nin de olayla bağlantılı olduğu ve B.P'yle dolandırıcılığı organize ettiği anlaşıldı.

Benzer suçlardan çok sayıda sabıka kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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