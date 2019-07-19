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Kocaeli'ndeki çocuk balkondan düştü

Kocaeli'nde evinin balkonunda oyun oynadığı iddia edilen çocuk baldondan aşağı uçtu.

İHA | 19.07.2019 - 08:57..
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

3. KATTAN DÜŞTÜ

Cadde üzerindeki 4 katlı binanın 3. katında bulunan evin balkonunda oyun oynayan 5 yaşındaki H.B.G. bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.

Küçük çocuk düşmenin etkisi ile yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'ndeki çocuk balkondan düştü ViDEO

Kocaeli'ndeki çocuk balkondan düştü

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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