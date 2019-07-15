Kocaeli’ndeki millet bahçesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan millet bahçesi projesi kapsamında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hayata geçirilen ilk millet bahçesi hizmete açıldı.

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ HİZMETE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘millet bahçesi’ projesi için daha önce Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen askeri kışla millet bahçesi olarak hizmete açıldı.

Darıca'da Osmangazi Köprüsü’nün görkemli manzarasına sahip yaklaşık 900 dönümlük alan içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Yapımı tamamlanan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı için düzenlenen tanıtım toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ALANIN TAMAMI HALKIN HİZMETİNDE OLACAK"

Programda konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Özel plaj alanlarımız, gençlik kamplarımız, sıcak ve soğuk piknik alanlarımız, izcilik kulüplerinin, lise kampüsünün olduğu devasa bir alan ve Darıca’nın geleceği ile alakalı en önemli projelerimizden biri bugün ilk etabını açtığımız Millet Bahçesidir. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah görev süremiz boyunca bu alanın tamamını halkımızın hizmetine sunacağımızı beyan ediyorum’’ dedi.