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Kocaeli’ndeki millet bahçesi açıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki askeri kışla millet bahçesi olarak hizmete açıldı.

İHA | 15.07.2019 - 18:02..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan millet bahçesi projesi kapsamında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hayata geçirilen ilk millet bahçesi hizmete açıldı.

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ HİZMETE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘millet bahçesi’ projesi için daha önce Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen askeri kışla millet bahçesi olarak hizmete açıldı.

Kocaeli’ndeki millet bahçesi açıldı

Darıca'da Osmangazi Köprüsü’nün görkemli manzarasına sahip yaklaşık 900 dönümlük alan içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Kocaeli’ndeki millet bahçesi açıldı

Yapımı tamamlanan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı için düzenlenen tanıtım toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli’ndeki millet bahçesi açıldı

"ALANIN TAMAMI HALKIN HİZMETİNDE OLACAK"

Programda konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Özel plaj alanlarımız, gençlik kamplarımız, sıcak ve soğuk piknik alanlarımız, izcilik kulüplerinin, lise kampüsünün olduğu devasa bir alan ve Darıca’nın geleceği ile alakalı en önemli projelerimizden biri bugün ilk etabını açtığımız Millet Bahçesidir. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah görev süremiz boyunca bu alanın tamamını halkımızın hizmetine sunacağımızı beyan ediyorum’’ dedi.

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