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Kocaeli'ndeki üst geçit tel örgüyle kapatıldı

Kocaeli ile İstanbul'u birbirine bağlayan üst geçitte gelin ile damadın buluşmasının ardından geçit tel örgü çekilerek kapatılırken, vatandaşlar yasağa uymadı.

İHA |
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Kocaeli'ndeki üst geçit tel örgüyle kapatıldı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer, bazı illere giriş ve çıkışı yasaklayarak önlemler aldı.

Sürekli yenilenen yasaklara rağmen bazı vatandaşların ise kurallara uymadığı görüldü.

ÜST GEÇİT TEL ÖRGÜ ÇEKİLEREK KAPANDI

Kocaeli'de Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üst geçit, iki il arasında geçiş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından kullanılıyordu.

Gelin ve damadın üst geçitte buluşarak nikaha gitmelerinin ardından alan, tel örgü çekilerek yaya ulaşımına kapandı.

Kocaeli'ndeki üst geçit tel örgüyle kapatıldı ViDEO

VATANDAŞLAR YASAĞI UMURSAMADI

Kimliği belirsiz kişiler tarafından üst geçitteki tel örgü yeniden açılırken, birçok kişinin üst geçidi kullanarak iki şehir arasında geçiş yaptığı belirlendi.

Kocaeli'de yaşayan birçok kişi bu üst geçidi kullanarak, Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'nden toplu taşıma ile İstanbul'un her yerine ulaşmaya devam ediyor.

Kocaeli'ndeki üst geçit tel örgüyle kapatıldı

Kocaeli'ndeki üst geçit tel örgüyle kapatıldı

Kocaeli'ndeki üst geçit tel örgüyle kapatıldı

Kocaeli'ndeki üst geçit tel örgüyle kapatıldı

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