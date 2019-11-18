Kocalie'de yangından kaçarken pencereden düşen kadın öldü

Süpersonik araç Bloodhound, saatte 806 kilometre olan kendi hız rekorunu kırarak, 1.010 km/s hız yaptı.

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Otogar hırsızı müşterilere bilet satmaya çalıştı

İstanbul Esenler Otogarı'nda kendini muavin olarak tanıtan şahıs, girdiği firma yazıhanesinde görevlinin dışarı çıkmasını fırsat olarak kullanıp 11 bin TL çaldı.