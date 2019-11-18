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Kocalie'de yangından kaçarken pencereden düşen kadın öldü

Körfez ilçesinde, birinci kattaki evinde çıkan yangından kaçmak isterken pencereden düşen Seher Çalışkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 18.11.2019 - 17:06..
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Geçen hafta pazartesi günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Çalışkan Ailesi'nin birinci kattaki evinde, elektrik kontağından yangın çıkmıştı. Yangında Nezih Çalışkan ile eşi Seher Çalışkan alevler arasında kaldı.

KAÇMAK İSTERKEN PENCEREDEN DÜŞTÜ

Vücutlarında yanıklar oluşan çiftten Seher Çalışkan, kaçmak isterken evin penceresinden düştü. Beyin kanaması geçiren Seher Çalışkan ile yangından kurtarılan Nezih Çalışkan, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kocalie'de yangından kaçarken pencereden düşen kadın öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Birinci kattaki evinde çıkan yangından kaçmak isterken pencereden düşen Seher Çalışkan (55), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak yaşamını yitirdi.

Kocalie'de yangından kaçarken pencereden düşen kadın öldü

EŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Seher Çalışkan Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilirken, vücudunda yanıklar olan Nezih Çalışkan’ın tedavisi sürüyor.

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