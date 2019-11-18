Kocalie'de yangından kaçarken pencereden düşen kadın öldü

Geçen hafta pazartesi günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Çalışkan Ailesi'nin birinci kattaki evinde, elektrik kontağından yangın çıkmıştı. Yangında Nezih Çalışkan ile eşi Seher Çalışkan alevler arasında kaldı.
KAÇMAK İSTERKEN PENCEREDEN DÜŞTÜ
Vücutlarında yanıklar oluşan çiftten Seher Çalışkan, kaçmak isterken evin penceresinden düştü. Beyin kanaması geçiren Seher Çalışkan ile yangından kurtarılan Nezih Çalışkan, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Birinci kattaki evinde çıkan yangından kaçmak isterken pencereden düşen Seher Çalışkan (55), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak yaşamını yitirdi.
EŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Seher Çalışkan Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilirken, vücudunda yanıklar olan Nezih Çalışkan’ın tedavisi sürüyor.