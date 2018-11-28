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Kocaoğlu: Kayık alayım kokan yeri tespit et

İzmir büyükşehir belediye meclisinde AK Parti ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu arasında tartışma yaşandı.

AA | 28.11.2018 - 21:51..
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kasım ayı 8'inci meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi görüşüldü.

Toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, bütçeye baktıklarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plansız, programsız iş ve işlem yaptığını iddia etti.

"10 YILDIR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİNİZ"

Bütçede 2019 yılı için ihaleye çıkacak yeni proje bulunmadığını belirten Kökoğuz, "Hemşehrilerimiz olmayan yatırımlarla avutulmaktadır. 2015-2019 stratejik raporunda yapmayı taahhüt ettiğiniz projelerin gerçekleştirilmesi işlevinin, gevşeklik ve becerisizlikle sonuçlandırılamadığı çok açık görülmektedir. Yüzde 60'ı gecekondu olan İzmirimizin 10 yıldan beri kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmediniz." diye konuştu.

"KUSURSUZ TAMAMLADIĞINIZ TEK İŞ YOK"

Kökoğuz, 2019 mali performans ve yatırım programının, geçmiş yılların kopyası olduğun söyleyerek, "Yapılmasını taahhüt ettiğiniz projeler, hayallerde palavra olarak kalmıştır. Palavra şampiyonası düzenlense birinci olursunuz, kupayı siz alırsınız. Zamanında kusursuz tamamladığınız bir tek iş yok." şeklinde konuştu.

Kökoğuz, 14,5 yıldır İzmir’de ulaşımın entegre edilip geliştirilemediğini söyledi, Narlıdere Metrosu'nun tamamlanma tarihini sordu.

Eleştirilere yanıt veren Kocaoğlu, 14,5 yıllık belediye başkanlığı sürecinde AK Partili meclis üyelerinin tavır, davranış ve konuşmalarından memnun olmadığını söyledi.

"KAYIK ALAYIM, KÖRFEZDE KOKAN YERİ TESPİT ET"

Kocaoğlu, Kökoğuz'un "İzmir körfezi kokuyor" sözlerine ilişkin ise "Ben sana bir kayık alayım git neresi kokuyor, tespit et. Bunu söyleye söyleye sayın Cumhurbaşkanı'na da söylettiniz." dedi.

İzmir'e yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine bilirkişinin olumlu rapor verdiğini hatırlatan Kocaoğlu, "İnşallah mahkeme de olumlu karar verir, yaparız. Yer bulamadığımızı 14 yıldır dünya alem biliyor. Nereye gittim baktıysam, 'istemiyoruz, biz de izin vermiyoruz' bakan düzeyinde adamlar söyledi bunu. Kimin çöpü, İzmir'in çöpü. Şimdi biter inşallah." ifadesini kullandı.

Kent genelindeki ören yerlerinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarının finansal desteğinin yüzde 90'ının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendiğini aktaran Kocaoğlu, kentsel dönüşüm projelerinin de Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığını sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 milyar 995 milyon lira olan 2019 yılı mali bütçesi, AK Parti grubunun "ret" oylarına karşılık, oy çokluğuyla kabul edildi.

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