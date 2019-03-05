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Kocası tarafından 28 yerinden bıçaklanan kadın iyileşti

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer B.'nin bıçaklı saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Sakine B. yaşadıklarını anlattı.

DHA | 05.03.2019 - 09:50..
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Kentte bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Sakine B., bir süredir ayrı yaşadığı 43 yaşındaki eşi Muzaffer B. ile sokakta karşılaştı. Boşanma davası süren çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muzaffer B., eşi Sakine B.'yi bıçaklayarak 28 yerinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen 2 çocuk annesi Sakine B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muzaffer B. ise tutuklandı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Sakine B., sokak ortasında yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayı gören bir kadının, kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., şunları anlattı:

Kocası tarafından 28 yerinden bıçaklanan kadın iyileşti

"5 YIL YEMEK YAPTIĞIM BIÇAKLA YARALADI"

"Bir süre önce Muzaffer B. ile yollarımızı ayırdık, anlaşmalı boşanma davası açtık. Evime gitmek üzere yola çıktım. Muzaffer B., ara sokağa geldiğimde bana saldırdı, yere düştüm. Bana vuruyor sandım, meğerse beni bıçaklıyormuş. Üstüm başım kan içinde kalmıştı. Sonra bir silah sesi duydum, o kaçıp gitti. Etrafımda insanlar toplanmaya başladı. 'Ambulans çağırın, polise haber verin' diyorlardı. Ambulans geldi. Canım çok yanıyordu. Hastaneye götürüldüm. Sonrasını pek hatırlamıyorum. 5 yıl mutfakta yemek yapmakta kullandığım ekmek bıçağı ile beni öldürmeye kalkışmış. Bıçaklarken ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim. Eğer ben şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan çevredeki bir kadına hayatımı borçluyum. Saldırıyı gören o adını bilmediğim kadın, kurusıkı tabancayla havaya ateş açmış, Muzaffer B. de bırakıp kaçmış. Allah o kadından razı olsun."Kocası tarafından 28 yerinden bıçaklanan kadın iyileşti



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