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Kocası tarafından darbedilen kadının tek gözü alındı

Üç çocuk annesi Elif Kesler, 10 yıldır evli olduğu kocası tarafından gördüğü şiddet sonucu sol gözünün görme yetisini kaybetti.

DHA | 05.03.2020 - 09:35..
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Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıldır evli olan Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışma, büyüyüp kavgaya dönüşünce Mehmet Kesler, eşini dövdü.

ÖNCE DÖVDÜ, SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Mehmet Kesler yaralanan Elif Kesler'i, otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç kadın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocası tarafından darbedilen kadının tek gözü alındı

TEK GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kesler tutuklanırken, gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler'in ameliyatla sol gözü alındı.

Kocası tarafından darbedilen kadının tek gözü alındı

"ÇOCUKLARIM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Ameliyat sürecinde kardeşinin evinde kalan Elif Kesler, daha sonra ayrı eve çıktı. Ev kiralayan ve akrabalarının yardımı ile eşya alan Kesler, 3 çocuğu için mücadele edeceğini belirtti.

Gözünü kaybeden Kesler, 3 çocuğuna bakabilmek için iş aradığını belirterek, "5 Şubat’ta ameliyat oldum, ameliyatım çok ağır geçti. Bir hafta hastanede yattım, daha sonra taburcu oldum. Ailemin yardımıyla ayrı bir eve çıktım ve şimdi de annemin yardımıyla geçiniyoruz. Akrabalarımız, kendi aralarında para topladı ve bana eşya aldılar. Zaten fazla bir eşyam yok, çocuklarım için ayakta durmak istiyorum. Onlar bir meslek sahibi olması için mücadele edeceğim. Ben maddi bir yardım değil çocuklarıma bakabilmek ve ayaklarımın üzerinde durabilmek için iş istiyorum. Kimseye muhtaç kalmadan çocuklarıma bakabilmek tek isteğim.” dedi.

Kocası tarafından darbedilen kadının tek gözü alındı

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Annesinin şu an en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Elif Kesler, “Şu an maddi sıkıntı yaşıyoruz, elektrik, su, doğalgaz ve kira parasını ödemekte zorluk yaşıyorum. Ama her şeye rağmen çocuklarımın geleceği için mücadele ediyorum ve sadece bir iş istiyorum. Ayrıca göz protezi takılması gerekiyor. Bu ameliyatı devlet karşılamıyor. Göz protezini nasıl yaptıracağımı da bilmiyorum. Eşime boşanma davası açtım. İnşallah en ağır cezayı alır, ne kadar ceza alsa bu gözümü geri getiremez ama yanına da kâr kalsın istemiyorum. Benim hayatımı kararttı.” dedi.

Kocası tarafından darbedilen kadının tek gözü alındı

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