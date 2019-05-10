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Kocası tarafından darbedilerek otomobilden atıldı

Adana'da kocası tarafından darbedilerek otomobilden aşağı atıldığını söyleyen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

AA | 10.05.2019 - 08:41..
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Çukurova ilçesi Kasım Enes Bulvarı'nda otomobilden bir kadının aşağı atıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Nurcan Z. isimli kadının yaralı olduğunu görerek olay yerine ambulans çağırdı. Nurcan Z. polise eşi B.Z. ile otomobilde tartışmaya başladıklarını, daha sonra eşinin kendini darbederek otomobilden aşağı attığını iddia etti.

Kocası tarafından darbedilerek otomobilden atıldı

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Nurcan Z. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası otomobille kaçan B.Z'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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