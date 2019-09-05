Kocası tarafından öldürülen kadının organları bağışlandı

Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeki LPG tankerine, bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG tankeri bir anda alev aldı.

3

Ordu'da bir kuyumcuda hem altın hem ekmek satılıyor

Vitrinde altın ile birlikte ekmek satılması görenleri hayrete düşürürken, bazı vatandaşlar döviz bozdurmak için girdikleri kuyumcudan ekmek de alıyor.