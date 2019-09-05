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Kocası tarafından öldürülen kadının organları bağışlandı

Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen genç kadının iki böbreği ve karaciğeri iki kişiye umut oldu.

İHA | 05.09.2019 - 09:48..
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Geçtiğimiz 27 Ağustos'ta Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, Hafize Kurban isimli 23 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

9 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kurban, tedavi gördüğü yoğun bakım üniversitesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, yaşamını yitirdi.

Kocası tarafından öldürülen kadının organları bağışlandı

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Kurban’ın ölümünün ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Hastanedeki operasyonun ardından Hafize Kurban'ın iki böbreği, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde nakil bekleyen bir hasta için alınırken, karaciğeri ise İzmir'e gönderildi.

Kurban’ın bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

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