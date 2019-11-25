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Kocası tarafından satırla katledilen kadın defnedildi

Eskişehir'de kocası tarafından satırlı saldırıya uğrayıp, ardından 44 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Arslan, bugün toprağa verildi.

AA | 25.11.2019 - 14:42..
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Eskişehir'de yaklaşık iki ay önce işinden evine dönerken, eski eşi tarafından sokak ortasında satırla ağır yaralanan Ayşe Tuğba Arslan, dün hayatını kaybetmişti. Arslan, bugün toprağa verildi.

Arslan'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Sami Ramazanoğlu Camisi'ne getirildi.

''NE İSTEDİN KIZIMDAN''

Kızının tabutunun başına gelen anne, Meral Sondikme, "Ne istedin kızımdan? Gitti Tuğbam, artık yaşayamam." diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan namazın ardından kadınların omuzlarında cenaze aracına kadar taşınan Arslan'ın naaşı, Asri Mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

TÖRENE KADIN PLATFORMLARI VE BÜROKRATLAR DA KATILDI

Cenaze törenine, öldürülen kadının babası Serdar Arslan ve yakınlarının yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sonrası olay yerinde bir araya gelen Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri de saldırıyı protesto etti.

Kocası tarafından satırla katledilen kadın defnedildi

OLAY 11 EKİM'DE YAŞANMIŞTI

Vişnelik Mahallesi'ndeki bir anaokulunda yardımcı personel çalışan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün (52) saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan Yalçın Ö. ise tutuklanmıştı. Arslan, dün hastanede yaşamını yitirmişti.

Eski kocası tarafından ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti Kocası tarafından satırla katledilen kadın defnedildi

 

Kocası tarafından satırla katledilen kadın defnedildi

Kocası tarafından satırla katledilen kadın defnedildi

Kocası tarafından satırla katledilen kadın defnedildi

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