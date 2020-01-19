Kocasına hakaret eden kadına tazminat yok

Bursa'da, şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu öfkeli adam, karısına tokat atarak boğazını sıktı.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Kayınvalidesini evden kovmakla suçlanan kadın ise kocasına, 'Kıro, şerefsiz' diyerek hakaret etti. Çift daha sonra, karşılıklı boşanma davası açtı.

Davalı - karşı davacı koca, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Aile Mahkemesi, boşanma davasını kabul ederek, ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle davacı-davalı kadının, erkeğe maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Kararı kadın, temyiz etti.

''TOKAT ATMAKLA, HAKARET ETMEK EŞİT KUSUR''

Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Davalı-karşı davacı erkeğin eşine iki ayrı olayda tokat atmak ve boğazını sıkmak suretiyle fiziki şiddet uyguladığı, eşine 'vicdansız, terbiyesiz, hayâsız' diyerek hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık davacı-karşı davalı kadının da, ortak çocukların doğumundan sonra müşterek konuta gelen kayınvalidesini evden kovduğu, abisine ait silahla eşini öldüreceğini söylediği, eşine 'şerefsiz, kıro' diyerek hakaret ettiği ve eşini aşağıladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunamaz. O halde, davalı-karşı davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermek gerekirken, delillerin takdirinde hataya düşülerek hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."