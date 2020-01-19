taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Kocasına hakaret eden kadına tazminat yok

Yargıtay, Bursa'daki bir boşanma davasında, eşine tokat atarak şiddet uyguladığı iddia edilen erkekle, ona 'kıro, şerefsiz' diyen kadını eşit kusurlu saydı.

İHA | 19.01.2020 - 10:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da, şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu öfkeli adam, karısına tokat atarak boğazını sıktı.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Kayınvalidesini evden kovmakla suçlanan kadın ise kocasına, 'Kıro, şerefsiz' diyerek hakaret etti. Çift daha sonra, karşılıklı boşanma davası açtı.

Davalı - karşı davacı koca, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Aile Mahkemesi, boşanma davasını kabul ederek, ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle davacı-davalı kadının, erkeğe maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Kararı kadın, temyiz etti.

''TOKAT ATMAKLA, HAKARET ETMEK EŞİT KUSUR''

Yargıtay kararında şöyle denildi:
"Davalı-karşı davacı erkeğin eşine iki ayrı olayda tokat atmak ve boğazını sıkmak suretiyle fiziki şiddet uyguladığı, eşine 'vicdansız, terbiyesiz, hayâsız' diyerek hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık davacı-karşı davalı kadının da, ortak çocukların doğumundan sonra müşterek konuta gelen kayınvalidesini evden kovduğu, abisine ait silahla eşini öldüreceğini söylediği, eşine 'şerefsiz, kıro' diyerek hakaret ettiği ve eşini aşağıladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunamaz. O halde, davalı-karşı davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermek gerekirken, delillerin takdirinde hataya düşülerek hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."

İlginizi Çekebilir
Ankara'da sokak köpeği tırın altında kaldı
Caddede yürüyen köpeği ezen sürücü, arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken, çevredeki köpeklerin ölen köpeğin başına toplanması dikkat çekti.
Güneşten ürettiği elektriği devlete satan iş adamı
Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasının çatısına güneş enerjisi paneli kuran Ali Polat, her ay fazla elektriği devlete satıp 100 bin lira kazanıyor.
Okmeydanı durağında metrobüs kazası
Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, bir başka metrobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'de bebek, otomobilde mahsur kaldı
İzmit ilçesinde, anne ile babasının markete gittiği sırada, otomobil içinde mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

145
KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanı adayı oldu

KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanı adayı oldu

39
McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti

McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti

47
Okan Buruk'tan Vedat Muriç'e gönderme

Okan Buruk'tan Vedat Muriç'e gönderme

114
Otostopla dünya turu yapan Alman genç Mersin'de

Otostopla dünya turu yapan Alman genç Mersin'de

63
Çin'de gizemli virüs giderek yayılıyor

Çin'de gizemli virüs giderek yayılıyor

24
Güneşten ürettiği elektriği devlete satan iş adamı

Güneşten ürettiği elektriği devlete satan iş adamı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir