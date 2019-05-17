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Kocasını öldüren kadına iyi halden 18 yıl hapis cezası

Bursa'da "Yıllarca bana şiddet uyguladı, sapıkça isteklerde bulundu" diyerek savunma yapan kadına, mahkeme heyeti, hem tahrik hem de iyi hal indirimi uygulayarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İHA | 17.05.2019 - 09:58..
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İpek Tuncer, bir fabrikada çalışan eşi Zülfikar Tuncer’i, sabah saatlerinde Tekke Mahallesi’ndeki evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Tuncer, olaydan sonra sokağa çıkarak yoldan geçen polislere "Kocamı öldürdüm, çocuklarıma sahip çıkın" diyerek teslim oldu. Gözaltına alınarak tutuklanan ve hakkında ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan dava açılan İpek Tuncer’in, yargılaması tamamlandı.

"UYURKEN ÖLDÜRDÜ"

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar davasına ’kasten eşini öldürmek’ suçundan tutuklanan İpek Tuncer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, öldürülen Zülfikar Tuncer’in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Müştekiler, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını isteyerek, “Annemiz, kardeşimizin ölümünden sonra üzüntüden vefat etti. Sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilsin ve hiç cezaevinden çıkamasın.” dedi. Avukatları Şakir Çalışkan, sanığın eşini uyurken öldürdüğünü, yaptığı savunmalarının tahrik hükümleri uygulanması için yaptığını ifade ederek, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Kocasını öldüren kadına iyi halden 18 yıl hapis cezası

Mahkemede söz alan sanık avukatı Veysel Aşkın ise müvekkilinin olay sabahı aralarındaki tartışmanın komşuları tarafından da duyulduğunu, eşinin elinden kurtulmak için bıçağı bir defa salladığını, daha sonra panikle dışarıya çıktığını söyleyerek, tahrik ve iyi hal indirimin uygulanmasıyla birlikte tahliyesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASINDAN 18 YILA DÜŞTÜ

Daha önceki savunmalarında eşinin kendisine yıllarca şiddet uyguladığını ve sapıkça isteklerde bulunduğunu belirten İpek Tuncer de son sözünde, “Müşteki avukatların savunmalarına katılmıyorum. Avukatım iyi savunma yaptı. İki kızım var onları düşünmek istiyorum. Çocuklarıma kavuşmak ve tahliyemi istiyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra açıkladığı kararında, sanık İpek Tuncer’e “Kasten eşini öldürmek” suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, tahrik uygulanarak önce 20 yıla, sonra duruşmadaki iyi halini de göz önüne alarak 18 yıl 4 aya indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kocasını öldüren kadına iyi halden 18 yıl hapis cezası

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