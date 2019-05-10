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Kocasını öldüren kadına ömür boyu hapis

Bursa’da ayrı yaşadığı kocasını oğlunun doğum gününde silahla vurarak öldüren kadın hakkında karar verildi.

DHA | 10.05.2019 - 09:37..
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Orhangazi ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Birgül Günar anlaşamadığı eşi Erdoğan Günar'ı terk etti. Çiftin küçük oğlu F.G. babasıyla yaşamaya devam etti.

5 EL ATEŞ ETTİ

Birgül Günar doğum günü olan F.G.'yi ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar'dan alarak gezdirmek istedi. Birgül Günar, olay günü, doğum günü olan oğlunu almak için eve geldi. Ancak fabrika işçisi eşi Erdoğan Günar ile aralarında tartışma çıktı. Birgül Günar, eline aldığı tabancayı 5 el ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Erdoğan Günar, hayatını kaybetti.

Kocasını öldüren kadına ömür boyu hapis

TESLİM OLDU

Birgül Günar, ardından oğlunu da alıp, polis karakoluna giderek, teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konulan Birgül Günar hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Günar’ı yargılayan mahkeme sanık hakkındaki kararını verdi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Günar ile yakınları, öldürdüğü eşinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunması alınan Günar, eşini sevdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Kocasını öldüren kadına ömür boyu hapis

"PLANLAYARAK ÖLDÜRMEDİM"

Günar tahliyesini talep ettiği son savunmasında, “Hakim bey siz beni affetseniz, ben kendimi affetmem. Olay günü oğlumun doğum günüydü. Sinemaya gitmek istediğini söyledi. Ben de oğlum alıp sinemaya götürecektim. Eşim silahı istemişti. Yanıma aldım ve onu da eşime verecektim. Eve gittiğimde beni zorla içeriye çekti. Sonra elime silah geçti. Nasıl ateş aldığını bile hatırlamıyorum. Burnum kanadı. Eşim kanepede oturuyordu. Evden oğlumu alıp çıktım. Eşimin ölümüne neden olduğum için pişmanım. Eşimi çok seviyorum. Planlayarak öldürmedim. Çocuğunun doğum gününde kimse babasını öldürmek istemez. Çocuklarımın yanına gitmek için tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Günar’ın savunmasının ardından kararını verdi. Heyet Günar’a önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi ardından cezaya tahrik indirimi yaparak müebbet hapis cezasına çevirdi. Heyet aynı zamanda Günar’a ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Öldürülen Erdoğan Günar’ın cezayı duyan yakınları büyük sevinç yaşadı.

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