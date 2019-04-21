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Kocasını öldüren kadından ilginç savunma

Bursa'da 10 yıllık eşini bıçaklayan kadın “Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım.” dedi.

DHA | 21.04.2019 - 13:19..
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Geçen yıl haziran ayında Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalışan 39 yaşındaki Zülfikar Tuncer ile eşi 34 yaşındaki İpek Tuncer arasında oturdukları apartman dairesinde tartışma çıktı.

BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve başını çarptı.

Kocasını öldüren kadından ilginç savunma

YOL ORTASINDA YATARKEN BULUNDU

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfikar Tuncer'in öldüğü belirlendi. İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınan İpek Tuncer, tutuklanarak cezaevine kondu.

Kocasını öldüren kadından ilginç savunma

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENMİŞTİ

İpek Tuncer'in, 'kasten eşini öldürmek' suçundan Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 2 çocuk annesi tutuklu sanık İpek Tuncer, avukatı Veysel Aşkın, ölen Zülfikar Tuncer’in ablaları ile avukatları katıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın toplanan deliller ve alınan ifadelere göre, ömür boyu hapsini ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Kocasını öldüren kadından ilginç savunma

"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Mahkemede söz alan İpek Tuncer, “Benim eşimi asla öldürme ve yaralama maksadım olmadı. Beni sağ kolumdan tuttuğunda kendimi kurtarmak için bıçağı salladım. Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım.” dedi.

Kocasını öldüren kadından ilginç savunma

Sanık avukatı Veysel Aşkın'ın savunma için süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.

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