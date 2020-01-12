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Kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Tartışma sırasında eşini yaralayan koca ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA | 12.01.2020 - 12:37..
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde yaşayan A.A. (51) ve eşi E.A. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AĞIR YARALANDI

Tartışmanın büyümesi ile öfkesine hakim olamayan A.A., eline geçirdiği bıçakla eşini bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan E.A., olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

GÖZALTINA ALINDI

Kadın hemen ameliyata alınırken, eşini bıçaklayarak yaralayan A.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat ameliyatta kalan E.A.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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