Kocasının cesedini 4 parçaya ayıran kadına 15 yıl hapis

20 Ocak 2019 tarihinde Hatay'da yaşanan olayda, çocuklarına sistematik işkence uyguladığı, kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor’un cezası belli oldu.

Hazırlanan iddianameyi kabul eden İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi de Zor hakkında “kasten öldürme” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açtı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Hakimliğinde bugün görülen üçüncü duruşmada Havva Zor 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMLERİNDEN MÜEBBET MÜEBBET ALMADI"

Havva Zor’un avukatlığını üstlenen İskenderun Kadın Platformu’ndan Avukatı Mehtap Sert, "Havva Zor için meşru müdafa savunması hükümlerinin uygulanmasını istemiştik. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyordu iyi halinden ve haksız tahrik indirimleri uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi. Bu işin takipçisiyiz temyize gideceğiz Havva Zor dışarıya çıkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

