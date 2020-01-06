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Kocasının döverek öldürdüğü kadının organları umut olmadı

İzmir'de, eşinin "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organlarının nakledildiği 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yoğun bakımda...

DHA | 06.01.2020 - 09:38..
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde eşi İbrahim Tekin’in, "Bakımsızsın" diyerek darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve geçen 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki Filiz Tekin'in, organlarının bağışlanması kararı alınmış ve aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledilmişti.

Kocasının döverek öldürdüğü kadının organları umut olmadı

İKİ HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşınca, Ege Üniversitesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç perşembe günü, Aykut ise cuma günü hayatını kaybetti.

Kocasının döverek öldürdüğü kadının organları umut olmadı

AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ali Uslu ise 28 Aralık'ta fenalaşarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kocasının döverek öldürdüğü kadının organları umut olmadı

"SADECE BABAM KALDI"

Ali Uslu'nun kızı Başak Van Hove, 15 Aralık'ta yapılan operasyondan sonra kendilerine her şeyin normal olduğunun söylendiğini belirterek, "Çok ağrıları ve sancıları olmasına rağmen biz de her şeyin normal olduğunu düşündük. Ardından 27 Aralık'ta da kendisi, diğer hastalarla art arda fenalaştı ve yoğun bakıma alındı. Önce menenjit olduğu düşünüldü, sonra yapılan araştırmalarda bunun izine rastlanmadığı söylendi. Diğer 2 hasta vefat etti, şu an sadece babam kaldı. Bir çözüm bulunamıyor, aslında ne olduğu da tam bilinemiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan, babamın durumuna bakıp, bir çözüm aramalarını istiyoruz. Vakit azalıyor." dedi.

Kocasının döverek öldürdüğü kadının organları umut olmadı

"YÜRÜYEREK HASTANEYE GİREN HASTALAR, ÖLÜ ÇIKTI"

Bir ihmal olduğunu düşündüklerini ifade eden Van Hove, "Bu ihmalin nerede ve kim tarafından olduğunu bilmiyorum, çünkü uzman değilim. Yürüyerek hastaneye giden hastaların 2'sinin cenazesi çıktı, biri de yoğun bakımda. Babamın durumu çok ciddi. Annem bu süreçte diğer hasta yakınlarıyla sürekli birlikteydi. Herkes çok kötü durumda." dedi.

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