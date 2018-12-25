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Kocasının imam nikahlı eşine kıskançlık kurşunu

İzmir'de kocasının imam nikahlı eşi Cansu K.'yı tabanca ile vurarak yaralayan Nebahat E., yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 25.12.2018 - 21:40..
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Evli ve 2 çocuk annesi Nebahat E., Ödemiş'te taksi işletmeciliği yapan eşi B.E.'nin imam nikahı ile yaşadığı Cansu K.'nın evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Nebahat E., yanında getirdiği tabancasını çantasından çıkartıp, Cansu K.'ye 3 el ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Cansu K. kasığına isabet eden tek kurşunla yaralanırken, silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Nebahat E. suç aleti ile olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucu gizlendiği evde yakalanan E., sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan E., polislere, Cansu K.'yı kıskançlık nedeniyle yaraladığını söylediği öğrenildi. Nebahat E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kocasının imam nikahlı eşine kıskançlık kurşunu

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Öte yandan Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi edilen K.'nın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kocasının imam nikahlı eşine kıskançlık kurşunu

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