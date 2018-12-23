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Kocasının sevgilisini vurdu

İzmir'de N.E. adlı kadın, eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği C.K.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

DHA | 23.12.2018 - 13:53..
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi N.E., Ödemiş'te taksi işletmeciliği yapan eşi B.E.'nin ilişki yaşadığını iddia ettiği C.K.'nin evine gitti.

ÜÇ EL ATEŞ ETTİ

Burada, iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.E., yanında getirdiği tabancayı çantasından çıkartı ve C.K.'ye doğru 3 el ateş etti. Karnına tek kurşunun isabet ettiği C.K yaralandı.

Kocasının sevgilisini vurdu

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.K.'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kocasının sevgilisini vurdu

Polis, olayın ardından kaçan N.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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