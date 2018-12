Kodlama geleceğin dili olmaya aday

Kodlamayı öğrenmek kişilere problem çözme ve birlikte yaratıcı yollarla çalışma konusunda farklı yetkinlikler kazandırıyor.

Kişinin düşündüğü fikirleri hayata geçirmesine olanak sağlayacak uygulamalar geliştirmesini sağlıyor.

HEDEF KODLAMAYI ÖĞRETMEK

Herkesin dünyayı değiştirecek şeyler yaratmasına fırsat vermek çok önemli ve Apple’da bu amaç için geliştirilmiş bir kodlama eğitimi programı var: Everyone Can Code. Bu inisiyatifle herkesin kodlamayı öğrenmesi, yazması ve öğretmesi amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERE FIRSAT SUNUYOR

Dünya genelinde pek çok okul Everyone Can Code inisiyatifini benimsediğini açıklıyor.

Bu yüksek okul ve üniversiteler Apple’ın Swift ile Uygulama Geliştirme ders programını benimseyerek tüm öğrenciler için fırsatlar yaratıyor.

Onların gelişen uygulama ekonomisinde kariyer edinmek için gereken becerileri kazanmalarına yardımcı oluyorlar.





TÜRKİYE'DEKİ OKULLAR DA DESTEK VERİYOR

Bir eğitim yılına yayılan, Apple mühendisleri ve eğitmenleri tarafından her düzeyden öğrenciye kod yazma ve uygulama tasarlama eğitimi vermek amacıyla tasarlanan Everyone Can Code programını Türkiye’nin önde gelen okulları da destekliyor.





300 OKUL ARASINA GİRDİLER

Türkiye’nin önde gelen okulları tüm Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde Swift ile eğitim veren 300 okul arasına girmeyi başardı.