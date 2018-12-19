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Kökleri yumuşayan çam ağacı devrildi

İzmir'de bir çam ağacı, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, bu esnada apartmana ait su vanası patladı.

DHA | 19.12.2018 - 09:00..
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Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1735 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, köklerinin yumuşaması nedeniyle, park halindeki 35 AEZ 182 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

GÜRÜLTÜYLE UYANDILAR

Büyük gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye  ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine; polis, itfaiye ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri sevk edildi. Çam ağacının devrilmesi sonucu, park halindeki otomobilde hasar meydana gelirken, apartmana ait olan su vanası patladı.

SU VANASI PATLADI

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yolu tamamen kapatan çam ağacı kaldırılırken, İZSU patlayan su vanasını onardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kökleri yumuşayan çam ağacı devrildi

Kökleri yumuşayan çam ağacı devrildi

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