Kökleri yumuşayan çam ağacı devrildi

Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklara 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında, okulların atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi verilecek.

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Okul ve çevreleri çocuklar için huzurlu hale getirildi

Balıkesir'de çeşitli polis birimleri 345 personel ile okullar ve çevresini daha güvenli bir çevre haline getirmek için denetim düzenledi.