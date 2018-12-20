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Minibüs otomobil ile park halindeki araçlara çarptı

Kokoreç almak için otomobilini yol kenarına park eden sürücü, bu sırada kontrolden çıkan minibüsün aracına çarpması sonucu öldü.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 06:22..
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Ankara'da meydana gelen olayda Satılmış Direk idaresindeki minibüs bir otomobil ile park halindeki araçlara çarptı. 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs otomobil ile park halindeki araçlara çarptı



Yaralılardan Alaaddin Nigar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kokoreç almak için durdu canından oldu VİDEO



KOKOREÇ ALMAK İÇİN DURDU CANINDAN OLDU

Görgü tanıkları kazada hayatını kaybeden Alaaddin Nigar'ın 06 TIA 85 plakalı otomobiliyle geldiği hastane önünde seyyar kokoreç tezgahından kokoreç almak için durduğunu belirtti.

Yol kenarına park ederek iki paket kokoreç alan Nigar'ın tekrar otomobile bindiğini anlatan görgü tanıkları bu sırada hızla gelen minibüsün önce seyir halindeki bir otomobile sonra da biri Nigar'ın bulunduğu olmak üzere park halindeki iki araca çarptığını kaydetti.

Kazadan dolayı Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Babür Caddesi yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapanırken, hurdaya dönen minibüs ile kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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