Kolay kredi teklifiyle dolandırıcılık: 37 kişi gözaltında

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri kolay kredi imkanı teklifleri reklamları ile bankalar adına açılmış internet sitelerinden işlem yapan vatandaşların dolandırıldığına dair alınan şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Kocaeli merkezli İstanbul, Antalya, Rize, Osmaniye, Manisa ve Ardahan olmak üzere 7 ilde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 37 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"NAKİT SIKINTISI ÇEKEN VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR"

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede dolandırıcıların sosyal medya üzerinden 'Kredi kartı borcunuz varsa, nakit sıkıntınız varsa, telefon modelinizi yükseltecekseniz, gerçekten borcu çok olanlar, kredi borcu icralık olduysa' gibi vaatlerin olduğu reklamlar verdikleri saptandı. Bu yolla nakit sıkıntısı çeken vatandaşların, internet üzerinden oluşturulan bu adreslere girerek yaptıkları işlem sonucu dolandırdıkları tespit edildi.

"DOLANDIRILACAK VATANDAŞLARI LİSTESİ ELE GEÇTİ"

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırılan ve dolandırılacak vatandaşların isimlerinin yazıldığı defterler de ele geçirildi. Ayrıca dolandırıcıların ağına düşürdüğü vatandaşların kayıtları 'Pop Karışık' yazılı CD'ler ve harici belleklere kaydettikleri belirlendi. Evlerde bulunan CD ve hard disklere el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 14 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.