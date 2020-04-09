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Kolik nedir

Yeni doğan bebeklerde herhangi bir sebep olmamasına rağmen saatlerce süre ağlamalara kolik denir.

Haber Merkezi |
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Kolik nedir

Evlat sahibi olan aileler ilk zamanlarda bebeklerinde yaşanan sıkıntıları çözmekte zorlanır.

Açlık, gaz sıkıntısı gibi belli başlı durumların dışında yeni doğan bebeklerin yüzde 25'inde kolik ağlama seansları görülür.

Özellikle gece saatlerinde 3 saati bulan ağlamalar anne ve babayı tedirgin edebilir.

KOLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ağlarken bacak ve kollarını sallarlar

-Ya çok gerilirler ya da bacaklarını karnına çekerler

-Yüzleri kızarır ve acı çekiyormuş gibi görünürler

-Karınları şiş ise çok fazla hava yutup gaz çıkarmayı tam olarak yapamamışlardır

Kolik nedir

NELER YAPILMALI

En geç 6 ay sonra biten kolik ağlama durumlarında anne ve babalar, bebekleriyle ten teması kurarak sakinleştirmeyi deneyebilirler.

Acıkmasını beklemeden emzirmekte sürenin azalmasına neden olur.

Sakinleşmeyen bebekleri arabaya bindirip gezdirmek de etkili çözümlerden birisidir.

Saç kurutma makinası veya elektrik süpürgesi açarak hafif gürültü yapabilirsiniz.

Bunları yapmanıza rağmen bebeğiniz ağlamaya devam ediyorsa tıbbi yardım alabilirsiniz.

DOKTORLUK DURUMLAR

-Ağlarken cildinde ve dudaklarında morarma yaşanırsa

-Sesi normalden çok yüksek çıkıyorsa

-Kilo kaybı, ishal, kusma yaşanıyorsa

-Az beslenip bezini az kirletiyorsa

Kolik nedir

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