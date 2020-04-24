Kolit nedir

İltihaplanma olarak isimlendirilen kolit, kalın bağırsakta şişme ile tahrişe neden olarak buradaki iç astarda ülser denen yaralara sebebiyet verir.

Yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen kolit, sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

KOLİT NEDEN OLUR?

Birden fazla sebebi olabilecek olan kolidin çeşidine göre nedenleri de farklılık gösterir.

Birçok kolit çeşidinin sebebi bağırsakların yani kolonun virüs, zararlı bakteri veya parazitler tarafından iltihaplanmasıdır.

Kolite neden olan en yaygın bakteriler ise; Campylobacter, Shigella, E. Coli, Yersinia ve Salmonella'dır.

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları da kolitin sebeplerindendir.

Kalın bağırsakta azalan kan akımı ya da alerjik reaksiyonlar da kolitin sebeplerindendir. Dünyada kolite neden olan en yaygın parazit enfeksiyonu ise Entamoeba Histolytica parazitidir.

Enfekte, su içerek bulaşır ve kişiden kişiye de rahatlıkla geçebilir.

KOLİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Birden fazla çeşidi bulunan kolitin belirtileri ise şu şekildedir:

Karın ağrısı veya kramp

Şişkinlik

Kansızlık

İştahsızlık ve kilo kaybı

İshal veya kabızlık

Dışkıda kan

Ateş ve titreme

Kusma

Makatta akıntı

Cilt döküntüleri

Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk

Gözde kızarıklık ve yanma hissi

Eklem ağrıları ve eklemlerde şişme