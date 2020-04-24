Kolit nedir

İltihaplanma olarak isimlendirilen kolit, kalın bağırsakta şişme ile tahrişe neden olarak buradaki iç astarda ülser denen yaralara sebebiyet verir.
Yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen kolit, sürekli kontrol altında tutulmalıdır.
KOLİT NEDEN OLUR?
Birden fazla sebebi olabilecek olan kolidin çeşidine göre nedenleri de farklılık gösterir.
Birçok kolit çeşidinin sebebi bağırsakların yani kolonun virüs, zararlı bakteri veya parazitler tarafından iltihaplanmasıdır.
Kolite neden olan en yaygın bakteriler ise; Campylobacter, Shigella, E. Coli, Yersinia ve Salmonella'dır.
Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları da kolitin sebeplerindendir.
Kalın bağırsakta azalan kan akımı ya da alerjik reaksiyonlar da kolitin sebeplerindendir. Dünyada kolite neden olan en yaygın parazit enfeksiyonu ise Entamoeba Histolytica parazitidir.
Enfekte, su içerek bulaşır ve kişiden kişiye de rahatlıkla geçebilir.
KOLİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
Birden fazla çeşidi bulunan kolitin belirtileri ise şu şekildedir:
Karın ağrısı veya kramp
Şişkinlik
Kansızlık
İştahsızlık ve kilo kaybı
İshal veya kabızlık
Dışkıda kan
Ateş ve titreme
Kusma
Makatta akıntı
Cilt döküntüleri
Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk
Gözde kızarıklık ve yanma hissi
Eklem ağrıları ve eklemlerde şişme