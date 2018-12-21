taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2583
Euro
6.0394
Altın
1260.99
Borsa
91854.08
Gram Altın
213.202

Kolombiya ile Venezuela'dan karşılıklı sınır dışı kararı

Kolombiya, Venezuela'nın Bogota Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişiyi sınır dışı etti. Venezuela da buna cevap olarak bir diplomata, ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi.

AA | 21.12.2018 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

QW

Kolombiya, Venezuela'nın Bogota Büyükelçiliği'nin idari işler biriminde görev yapan ve Kolombiyalı eski bir kongre üyesinin eşi olan Carlos Manuel Pino Garcia'yı, "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle sınır dışı etti.

KARŞILIK GECİKMEDİ

Venezuela ise komşusunun bu adımına aynı şekilde karşılık vererek, Kolombiya'nın Caracas Büyükelçiliği'ndeki diplomatlardan Juan Carlos Perez Villamizar'ın, akreditasyonunda eksiklikler olduğu gerekçesiyle, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Kolombiya basınında da bilhassa sınır dışı edilen Garcia hakkında, güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberler yer aldı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Garcia'nın, bu ülkedeki öğrenci protestoları ve Venezuelalı göçmenlerin kaldığı yerlerde bulunduğu iddia edildi.

Kolombiya göçmenlik idaresi Migracion Colombia'dan, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında bin 100 Venezuelalının bu ülkeden sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

37
Mars Express'in gönderdiği son görüntüler: Buz Gölü

Mars Express'in gönderdiği son görüntüler: Buz Gölü

36
CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

46
ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

42
Almanya: ABD Suriye'den çekilmemeli

Almanya: ABD Suriye'den çekilmemeli

47
Kadir Doğulu'dan ayrılık iddialarını fotoğraflı cevap

Kadir Doğulu'dan ayrılık iddialarını fotoğraflı cevap

16
Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlar

Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlar

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir