Kolombiya ile Venezuela'dan karşılıklı sınır dışı kararı

Kolombiya, Venezuela'nın Bogota Büyükelçiliği'nin idari işler biriminde görev yapan ve Kolombiyalı eski bir kongre üyesinin eşi olan Carlos Manuel Pino Garcia'yı, "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle sınır dışı etti.

KARŞILIK GECİKMEDİ

Venezuela ise komşusunun bu adımına aynı şekilde karşılık vererek, Kolombiya'nın Caracas Büyükelçiliği'ndeki diplomatlardan Juan Carlos Perez Villamizar'ın, akreditasyonunda eksiklikler olduğu gerekçesiyle, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Kolombiya basınında da bilhassa sınır dışı edilen Garcia hakkında, güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberler yer aldı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Garcia'nın, bu ülkedeki öğrenci protestoları ve Venezuelalı göçmenlerin kaldığı yerlerde bulunduğu iddia edildi.

Kolombiya göçmenlik idaresi Migracion Colombia'dan, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında bin 100 Venezuelalının bu ülkeden sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı.