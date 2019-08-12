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Kolombiya'da gösteri kazası: 2 ölü

Medellin şehrinde yapılan hava gösterisi sırasında ipi kopan iki asker yüzlerce metre yüksekten aşağı düştü. Yaşanan kaza sonrası 2 asker hayatını kaybetti.

İHA | 12.08.2019 - 15:34..
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Ülkede her sene düzenli olarak yapılan Çiçek Festivali'nde bu sene bir hava gösterisi yapıldı. Ancak bu gösteride hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.

Kolombiya'da gösteri kazası: 2 ölü

İP KOPUNCA YERE DÜŞTÜLER

Kolombiya bayrağı tutmak için helikopterden iple aşağı inen iki asker, ipin kopması üzerine yere düştü.

Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti VİDEO

İKİ ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Kolombiya Ordu Komutanlığı, hava gösterisi sırasında yere düşen subaylar Jesus Musquera ve Sebastian Gamboa'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Askerlerin metrelerce yüksekten yere düşme anı ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kolombiya'da gösteri kazası: 2 ölü

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