Kolombiya'da lüks yatta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Kolombiya'da Uraba Körfezi'nin doğu kıyısında bulunan Necoclí bölgesi limanında meydana geldi. Lüks bir yatta yapılan kaynak çalışması sırasında, yakıt tankında patlama meydana geldi.

Patlama sırasında yatta olan 3 işçiden biri olan 48 yaşındaki Aroncne Meza Torrecilla, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TADİLAT İZNİ YOKTU

Liman yönetimi, 'yat'ın tadilat için izni olmadığını; gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lüks yatın, Necoclí ile Acandi arasında turistlere hizmet verdiği belirtildi.

Kolombiya'da lüks yatta patlama ViDEO









