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Kolombiya'da lüks yatta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Patlama anı limanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA | 09.05.2019 - 10:35..
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Olay, Kolombiya'da Uraba Körfezi'nin doğu kıyısında bulunan Necoclí bölgesi limanında meydana geldi. Lüks bir yatta yapılan kaynak çalışması sırasında, yakıt tankında patlama meydana geldi.

Kolombiya'da lüks yatta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Patlama sırasında yatta olan 3 işçiden biri olan 48 yaşındaki Aroncne Meza Torrecilla, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TADİLAT İZNİ YOKTU

Liman yönetimi, 'yat'ın tadilat için izni olmadığını; gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lüks yatın, Necoclí ile Acandi arasında turistlere hizmet verdiği belirtildi.

Kolombiya'da lüks yatta patlama ViDEO


Kolombiya'da lüks yatta patlama: 1 ölü, 2 yaralı


Kolombiya'da lüks yatta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

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