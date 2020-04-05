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Kolonya sürünce alkollü çıktım dedi ehliyetini geri aldı

İzmir'de, kolonya kullandığı için alkollü çıktığını belirten şahıs, kan tahlilinde sıfır alkollü çıkınca, ehliyetine yeniden kavuştu.

Haber Merkezi |
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Kolonya sürünce alkollü çıktım dedi ehliyetini geri aldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 31 yaşındaki Oğuzcan Kavas, seyir halindeyken polis kontrol noktasında durduruldu.

Diğer araçlar kontrol edilirken eline ve yüzüne kolonya süren Kavas, sıra kendisine gelince 0.62 promil alkollü çıktı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kavas’a 2 bin 18 lira para cezası kesilirken aynı zamanda ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

HASTANE RAPORUNDA ALKOL ÇIKMADI

Alkol almadığını ispatlamak için Çeşme Devlet Hastanesi’nde kan numunesi veren Kavas, raporda ‘0’ promil alkol çıktı.

CEZALARI İPTAL EDİLDİ

Para cezasının iptali, sürücü̈ belgesinin iadesi ve ceza puanının silinmesi için itiraz eden Kavas’ın görülen davasında cezaları iptal edildi.

Gerekçeli kararda, “Çeşme Devlet Hastanesi’nce düzenlenmiş kabul sınırları içinde olan 0.1 promil değerlerini gösteren raporu, uygulamada kabul edilen her saat için 0.15-0.20 promil düşüş oranları, hastane raporundaki 2 saat sonra alınan 0.1 değeri ile tutanakta ölçülen değer 0.62 promil değeri birlikte değerlendirildiğinde kişide tespit edilen alkol promil değerinin referans oranının altında olduğu anlaşılmakla itirazın kabulüne, ceza tutanağı ve sürücü belgesinin alınması tutanağının iptaline ve iadesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

"ALKOLLÜ ÇIKMASININ 3 NEDENİ OLABİLİR"

Kavas’ın avukatı, müvekkilinin bir süre aracının başında bekletildiğini, daha sonra girdiği kan tahlilinde kanında alkole rastlanılmadığını belirterek, “Uygulama sırasında 0.62 promil çıkmasının üç nedeni olabilir. Kullandığı kozmetik ürünün anlık değer çıkarması, alkolmetre cihazının kalibrasyon ayarının bozuk olabileceği veya alkol çubuğunun kullanılmış olma ihtimali. Raporda değerin 0 çıkması, zamana bağlı vücuttaki alkol oranının azalması hususu dikkate alındığında dahi müvekkilin hiç alkol tüketmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Kan tahlili müvekkilin samimi ikrarındaki haklılığını ve yaşadığı mağduriyeti ortaya koymaktadır. Bu nedenle trafik idari para cezasına itirazımızın kabulü ile yazılı para cezasının iptali, el konulan sürücü belgesinin iadesine, uygulanan ceza puanın kaldırılmasına karar verilmesini talep ettik” dedi.

EHLİYETİ GERİ VERİLDİ

Çeşme Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının kesinleşmesi ile Kavas sürücü belgesine yeniden kavuştu.

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