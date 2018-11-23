Kolonyanın 300 yıllık bilinmeyen hikâyesi

Her Türk evinin olmazsa olmazı kolonyanın hikayesi, Ortaçağ’dan günümüze kadar gelen bir telif hakkı davasına, hatta ünlü roman uyarlaması “Koku: Bir Katilin Hikayesi” adlı filme kadar uzanıyor. II. Abdülhamid döneminde Osmanlı’ya gelen kolonya, aradan geçen 300 yıl boyunca sıkı bir isim ve patent savaşına sahne oluyor. Bizdeki gelene gidene gülsuyu ikram etme geleneğini de alıyor götüyor. Ama biz önce bu kokuyu kim, nasıl bulmuş ona bir bakalım.

KOKU ALMADA UZMAN BİRİ

Her şey Almanya'ya göç eden, İtalyan asıllı Johann Maria Farina isimli bir parfüm ustasının çalışmalarıyla başlıyor. Koku alma duyusu son derece gelişmiş olan Farina’nın yarattığı karışımın ünü, Rokoko döneminin ihtişamlı saray hayatı ve davetleri arasında hızla yayılmaya başlıyor.

FARİNA’NIN BURNUNA KÖTÜ KOKULAR GELİYOR

Hikaye 18. yüzyıla uzanıyor. Dönemin Köln şehrinde, Avrupa’nın birçok kentinde olduğu gibi sokağa atılan çöplerden ve tuvalet sistemindeki yetersizlikten dolayı dayanılmayacak kokular yayılıyor. Bu dehşet kokular, Johann Maria Farina için inanılmaz seviyelere ulaşıyor. Zaten Farina diğer insanlardan farklı olarak çok hassas bir koku alma ve kokuları ayırt edebilme kapasitesine sahip biriydi.

“İTALYA’NIN İLKBAHAR SABAHLARININ YAĞMUR SONRASI HALLERİ GİBİ”

Koku uzmanı olan Farina, bergamot, yeşil misket limonu, portakal ve bir tür greyfurt cinsinden elde ettiği kokuya hayran kalıyor. Köln’ü ve hatta dünyayı, güzel kokutmak için aradığı formülü bulduğuna karar veriyor. Farina, kolonyayı işte bu karışamla keşfetmişti. İtalyan göçmeni olan Farina keşfini o dönemde şöyle tarif ediyor; “İtalya’nın İlkbahar sabahlarının yağmur sonrası halleri gibi.”





BUGÜN DE OKUDUĞUMUZ “ORİGİNAL EAU DE COLOGNE”

Farina gerçekten de Ortaçağ’ın ağır, şaşalı ve yağ özlü kokularının aksine, ferah, serinletici ve yüzyıllara yayılacak kokusunu keşfetmişti. Bu keşif dünyanın ilk gerçek parfümü kabul ediliyor. Şişenin üzerine de büyük bir gururla şunlar yazılıyor: “Farina Original Eau de Cologne”

MÜŞTERİ GİBİ MÜŞTERİLER: NAPOLEON VE GOETHE

Farina’nın müşterileri arasında kraliyet ailesi ve soylular da vardı. Napoleon çizmelerini silmek için sürekli Farina’nın kolonyasından sipariş etmekte, Faust’un yazarı Goethe çalışma masasının üzerinde sürekli Farina kolonyasına batırılmış bir mendil bekletmekteydi. Hal böyle olunca bir şişe kolonyanın fiyatı, o günlerde iyi dereceli bir memurun yıllık maaşının yarısına tekabül ediyordu.

II. ABDÜLMECİD DÖNEMİNDE GELİYOR

II. Abdülhamid döneminde yine Farina’nın icat ettiği kolonya, ülkemize ilk ithal edilen kolonyadır. O dönemde konuklara gülsuyu ikramı yaygınsa da kolonya sınırlarımıza girdiği anda ününü ortaya koymayı başarmıştı.Tabii ki Osmanlı’da da ilham sahibi girişimciler vardı. 1882’de kurulan ilk ıtriyat fabrikasında Ahmet Faruki, vatanın ilk “milli” kolonyasını üretmişti. Halk tarafından “odikolon” olarak adlandırılan Eau de Cologne, zamanla bizde “kolonya” adına kadar evriliyor.

FARİNA İLE 4711 KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Günümüzde sekizinci kuşağa ulaşan Johann Maria Farina’nın ailesi, bugüne kadar kokularını taklit eden markalara 2000’den fazla dava açmıştır. Davalardan birisi diğerlerinden eskiliği ve sonucuyla ayrılıyor. Davanın konusu ise; Orijinal kolonya kime ait? Dava, Farina Ailesi ve bugün bile birçok Almanın kolonyanın mucidi sandığı Mülhens firmasına ait “Eau de Cologne 4711” markaları arasında.