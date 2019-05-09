Koltukta oturuyor diye çocuğa tokat attı, başkası savundu

Toplu taşımada meydana gelen olayda, yaşlı bir adam otobüste ayakta giderken oturan bir lise öğrencisine yer vermiyor diye tokat attı.

Otobüsteki diğer yolcular sessizce olayı izlerken başka bir yolcu insanlığını gösterip yaşlı adama tepki gösterdi.

"BU ÇOCUĞA EL KALDIRAMAZSIN"

Çocuğa tokat atılmasına karşı çıkan vatandaş; "Bu çocuğa el kaldıramazsın, kim olursa olsun. Senin oğlun da olsa ben ona da sahip çıkarım, hiç fark eden bir şey yok. Sen susarsan öteki de susarsa herkes sırtımızı çıkar.” diyerek otobüstekilere de tepkisini gösterdi.

Yer vermedi diye tokat attı