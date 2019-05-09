taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.182
Euro
6.9357
Altın
1283.41
Borsa
90300.05
Gram Altın
254.953

Koltukta oturuyor diye çocuğa tokat attı, başkası savundu

Yaşlı bir adam, otobüste kendisine yer vermeyen çocuğa tokat attı. Bu sırada çocuğu koruyan otobüsten bir vatandaş ise konuşmalarıyla takdir topladı.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 10:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Toplu taşımada meydana gelen olayda, yaşlı bir adam otobüste ayakta giderken oturan bir lise öğrencisine yer vermiyor diye tokat attı.

Otobüsteki diğer yolcular sessizce olayı izlerken başka bir yolcu insanlığını gösterip yaşlı adama tepki gösterdi.

"BU ÇOCUĞA EL KALDIRAMAZSIN"

Çocuğa tokat atılmasına karşı çıkan vatandaş; "Bu çocuğa el kaldıramazsın, kim olursa olsun. Senin oğlun da olsa ben ona da sahip çıkarım, hiç fark eden bir şey yok. Sen susarsan öteki de susarsa herkes sırtımızı çıkar.” diyerek otobüstekilere de tepkisini gösterdi.

Yer vermedi diye tokat attı

Koltukta oturuyor diye çocuğa tokat attı, başkası savundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax'ın peri masalı son buldu

Ajax'ın peri masalı son buldu

54
Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

68
Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

127
İranlı fitness hocası ölü bulundu

İranlı fitness hocası ölü bulundu

43
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

217
Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

25
Jennifer Lopez elbisesini ağlayarak giydi

Jennifer Lopez elbisesini ağlayarak giydi

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir